Воронеж, , 16:25 — REGNUM Пациента, находившегося на стационарном лечении с подтверждённым COVID-19, привили от коронавируса по ошибке в больнице в Воронежской области. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает 31 марта со ссылкой на данные пресс-службы Семилукского районного суда.

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Как сообщается, при проведении Роспотребнадзором эпидемиологического расследования в БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» случая заболевания COVID-19 у пациента, привитого вакциной «Гам-Ковид-Вак», были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выяснилось, что к вакцинации был допущен пациент, который находился на стационарном лечении в этой больнице с подтверждённым диагнозом COVID-19.

«В полученном экстренном извещении на случай заболевания новой коронавирусной инфекцией отсутствовала информация о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции заболевшего, о проведенных первичных противоэпидемических мероприятиях, неверно указана дата первичного обращения Ж.К.А. за медицинской помощью. Перед вакцинацией отсутствовал контроль по сбору анамнеза, а именно к вакцинации был допущен Ж.К.А., который находился на стационарном лечении в БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.Гончарова» по диагнозу COVID-19 подтвержденный», — уточнили в суде.

Решением суда за данные нарушения заместителю главного врача по поликлинической работе БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей.