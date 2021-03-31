Элиста, , 16:22 — REGNUM Калмыцкие аграрии полностью обеспечены семенами ранних яровых культур и готовятся к выходу в поля. В 2021 году земледельцы засеют более 232 тыс. га полей, сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Всего в этом году планируется охватить не менее 232,27 тыс. га посевной площади сельскохозяйственных культур — зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных. Уже начали постепенную подкормку озимых зерновых культур, а когда позволит погода, приступим к массовому севу яровых», — отметил Хасиков.

Под урожай 2021 года озимыми культурами засеяно 222,6 тыс. га калмыцких полей.

Наряду с этим ведётся подготовка лиманных сенокосов.

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