Варшава, , 16:19 — REGNUM В Польше с 1 апреля текущего года стартует общенациональная перепись населения. Кампания, которая в республике проводится раз в десять лет, продлится до конца сентября. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил руководитель Главного статистического управления Польши Доминик Раскрут журналистам.

«Информация, которая есть у государства в различных регистрах и базах данных, неоднородна. Только общенациональная перепись может предоставить всеобъемлющую информацию о населении Польши и его условиях жизни. Перепись является отправной точкой для всех анализов и прогнозов на следующие десять лет», — отметил Раскрут.

Он также отметил, что Главное статистическое управление Польши создало все условия для безопасного проведения переписи в условиях пандемии, для этого созданы условия для наиболее удобного участия жителей в мероприятии через интернет. Однако жители республики смогут воспользоваться и специальной телефонной линией либо дождаться переписчика, добавил он.

Участие в переписи населения является обязательным для всех жителей республики. Напомним, по предварительным данным, в Польше проживает около 38 миллионов человек.