Варшава, , 16:16 — REGNUM Варшава заинтересована в том, чтобы Украина «деолигархизировалась» и стала более открытой для польских инвестиций. Об этом 31 марта заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью Польскому агентству прессы (PAP).

«Мы заинтересованы в том, чтобы восточная граница Польши не была внешней границей Европейского союза и НАТО. Поэтому Варшава последовательно поддерживает стремление Украины к членству в этих объединениях. Но для этого Киеву надо очень много сделать в своей стране, особенно необходимо провести деолигархизацию её политики и экономики», — заявил Щерский.

«Деолигархизация» Украины, по мнению польского чиновника, «откроет украинский рынок для Польши», что позволит углубить отношения сторон.

«Нас в первую очередь интересуют любые изменения на Украине, которые повысят конкурентоспособность на местном рынке и создадут лучшие условия для наших инвестиций», — добавил он.