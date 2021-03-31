Брянск, , 16:17 — REGNUM Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2021 году в Брянской области по прогнозам составит порядка 950 тысяч гектаров. Это на 28 тысяч га больше, чем в 2020 году, сообщили 31 марта в пресс-службе правительства региона.

Готовность сельхозпредприятий к весенне-полевым работам обсудили на совещании. Планируется, что сельхозпредприятия займут посевами 920 тысяч гектаров земель. По словам директора департамента сельского хозяйства Владимира Торикова, в 2021 году в регионе постараются увеличить валовое производство в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2020 годом: зерна 2,3−2,5 млн тонн, картофеля — 1,2 млн тонн, овощей — более 120 тысяч тонн. Согласованы уже 67 заявок на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 4,09 млрд рублей.

«Часть полей ещё используется неэффективно. Площади у нас большие, например, около 400 тысяч га кормовых угодий на 500 тысяч голов скота — это много на сегодняшний день. Часть полей просто неэффективно используется! Вся земля должна работать, и, более того, эта информация должна быть в общем доступе, чтобы каждый мог видеть, где конкретно и какие участки земли используются!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Посевная площадь озимых культур в 2021 году во всех категориях хозяйств превысила уровень 2020 года и составляет 238 тысяч гектаров.