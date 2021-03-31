Варшава, , 16:14 — REGNUM Дезинформация о пандемии коронавируса способна негативно влиять на эпидемическую обстановку в Польше, поэтому за неё необходимо ввести ответственность. Об этом заявил депутат польского Сейма, глава комитета по здравоохранению Марек Рутка в эфире Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Мы сталкиваемся с регулярными информационными вбросами о якобы выдуманном характере коронавируса, а также о том, якобы это то ли обычный грипп, то ли простуда. Эти сообщения характерны для разного рода ультраправых или ультралевых порталов и СМИ, а также для националистов. Они во всем видят заговор. К сожалению, они влияют на мнение людей в этом вопросе, и они могут начать относиться к пандемии безответственно», — заявил Рутка.

Депутат также раскритиковал депутатов от националистической партии «Конфедерация», которые регулярно появляются на заседаниях Сейма без защитных масок «в знак поддержки COVID-диссидентов».

«Подобные действия и целенаправленную дезинформацию надо как-то заранее предупреждать, пока она не стала распространяться среди населения. За неё необходимо ввести ответственность», — заключил он.