Уфа, , 16:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил вернуть Башкирии 38,3% акций Башкирской содовой компании. Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

«Сегодня очень важный день для нас — жителей Башкортостана. В принципе, можно сказать, что история с несправедливой, я бы сказал, мутной приватизацией Башкирской содовой компании решена раз и навсегда. И решил ее Владимир Владимирович Путин. Слова благодарности и уважения Президенту нашей страны. В итоге после решения суда пакетами Башкирской содовой компанией почти стопроцентно владеет государство», — заявил Хабиров.

Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил вернуть Башкирии 38,3% акций данного предприятия, и еще 11,7% акций + одну акцию передать в доверительное управление.

Хабиров отметил, что в результате республика получит контрольный пакет акций Башкирской содовой компании.

«И это будет самое крупное предприятие, которым сможет управлять республика. То есть результаты деятельности завода не будут утекать в оффшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут во благо людей, обычных жителей нашей республики, на решение их социальных вопросов. У нас появляется возможность организовать работу таким образом, чтобы не выкачивать из предприятия последние соки, а обеспечить его модернизацию и решать накопившиеся за десятилетия экологические проблемы», — пояснил глава региона.

Он также отметил, что для него это является большой ответственностью и особым доверием президента России и жителей региона.

«Постараюсь его оправдать», — в заключении сообщил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Акционеры не хотят отдавать «Башсоду» без боя: назначена дата обжалования