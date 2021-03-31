Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM В 2020 году в Санкт-Петербурге выявлено 20 224 случая злокачественного новообразования, на учет взято 18 658 пациентов. При этом наиболее распространенные злокачественные опухоли — колоректальный рак и рак молочной железы. Об этом 31 марта рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, чаще всего у жителей Петербурга, без учёта пола, выявляются злокачественные опухоли четырех органов: колоректальный рак (рак прямой и ободочной кишки) — 13,7% от общего числа заболевших, рак молочной железы — 12,2%, рак кожи — 9,5%, рак лёгкого — 8,2% от общего числа заболевших.

Наиболее распространенными онкозаболеваниями среди мужчин являются: рак предстательной железы — 15,5% от общего числа заболевших мужчин, колоректальный рак — 14,4%, рак лёгкого — 13,5%. Среди женщин: рак молочной железы — 20,2% от общего числа заболевших женщин, колоректальный рак — 13,2%, рак кожи — 10,9%.

Медицинскую помощь пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, в Санкт-Петербурге в 2020 году оказывали 48 медицинских организаций. В том числе — четыре «якорные» медицинские организации: «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический), Городская больница №40 Курортного района, включая ЦАОП, Городской клинический онкологический диспансер и клиническая больница Святителя Луки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на реализацию региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в Петербурге израсходовано 2,7 млрд рублей, в том числе 902 млн рублей из федерального бюджета, а оставшиеся 1,8 млрд рублей — из городской казны.

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