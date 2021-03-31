Варшава, , 16:11 — REGNUM Футболистам национальной сборной Польши не стоит в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM) становиться на колено перед матчем со сборной Англии, который должен состояться 31 марта. Об этом, как передает Dziennik, сообщил 31 марта во время пресс-конференции депутат Сейма Польши от партии «Конфедерация» Роберт Винницкий.

«Польские футболисты не должны преклонять колени, потому что наша страна не проводила колониальную политику, не торговала рабами. Нам не за что извиняться. Поляки должны преклонять колено только перед Богом и женщинами», — заявил депутат.

Весной 2020 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение поддержать акцию BLM, в связи с чем перед стартовым свитском о начале каждого матча игрокам предлагается встать на колено в знак солидарности с движением.

Напомним, движение Black Lives Matter проявило наибольшую активность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна массовых беспорядков и актов вандализма.