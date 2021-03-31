Москва, , 16:11 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году может вырасти на 4,7%. Об этом сообщила 31 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В 2023 году повышение должно составить 5,8%. Вице-премьер РФ подчеркнула, что данные являются предварительными. Увеличение ставки будет зависеть от общей экономической ситуации, отметила она.

«Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022−2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%», — заявила Голикова.

По мнению заместителя председателя правительства, на рост экономики и размер зарплат оказывают влияние государственные меры поддержки.

В настоящее время размер МРОТ в России составляет 12 792 рубля.