Абакан, , 16:10 — REGNUM Режим повышенной готовности в Хакасии продлён до 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

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Документ с внесёнными изменениями подписан 31 марта. Как уточняют власти республики, решение о продлении было принято с учётом позиции регионального управления Роспотребнадзора и минздрава Хакасии.

Также приняты послабления для работы спортучреждений закрытого типа. Теперь им разрешено работать с загрузкой 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 31 марта выявлено 21 849 носителей коронавируса, выздоровели 21 082 человека.

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