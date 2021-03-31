, 17:03 — REGNUM В США за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 61 тыс. человек, сообщает 31 марта Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, коронавирус выявлен еще у 61 240 жителей США.

С учетом этих данных общее число зафиксированных в США случаев заражения COVID-19 превысило 30,39 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 875, а общее число перевалило за отметку в 550 996.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и числу умерших от COVID-19.