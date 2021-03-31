Москва, , 16:08 — REGNUM Россия и Венесуэла договорились сотрудничать в области безопасности нефтяных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«В рамках встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня принято решение о продвижении гражданской продукции предприятий, входящих в госкорпорацию «Ростех», в Венесуэле. Стороны договорились о сотрудничестве в области комплексной безопасности объектов нефтяной инфраструктуры и об участии в инвестиционных проектах на территории Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что венесуэльская сторона заинтересована в использовании «решений госкорпорации «Ростех» и в области информационной безопасности для защиты объектов электроэнергетической инфраструктуры, в поставках российских IT решений в области сбора и обработки информации о функционировании объектов энергетической инфраструктуры, современных решений в области управления рисками на объектах критической инфраструктуры с целью прогнозирования рисков возникновения аварий и их предотвращения».