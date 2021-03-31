Челябинск, , 16:05 — REGNUM В Челябинске директор одной из фирм не уплатил в бюджет более 28 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что преступление было совершено в 2016—2018 годах. Якобы этот гражданин внёс ложные сведения в отчётность о фиктивных сделках. Это позволило ему получить вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Сейчас органы СКР ведут следственные действия. Также решается вопрос о мере пресечения подозреваемому и предъявлении ему обвинения.