Ростов-на-Дону, 31 марта, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» пройдут конным маршем в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 31 марта.

Don-kazak.ru Вручение кисетов казакам-конникам

30 конников пройдут по местам боевой славы на территории Ростовской области. В течение двух суток они преодолеют 86 километров. Старт конному переходу будет дан 5 мая у подножия мемориала «Штурм» в Кумженской роще.

Конный переход «Дорогами Великой Победы» завершится на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».