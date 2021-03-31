Киев, , 16:20 — REGNUM На Украине начался процесс цифровизации военных билетов. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран, сообщила 31 марта пресс-служба министерства.

Он рассказал, что на Украине завершилась «эра военкоматов». Вместо них в стране будут действовать территориальные центры комплектования

«Создан Единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт…», — отметил Таран.

По его словам, на Украине также создан институт резервистов-контрактников. После подписания контракта, на них будет распространяться весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных лиц.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что закон об упрощённой процедуре мобилизации будет действовать на лиц, имеющих боевой опыт — на контрактников и резервистов оперативной очереди №1.

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