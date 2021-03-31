Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Компания Microsoft подтвердила, что цены на игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S в России не изменятся. Об этом 30 марта сообщил портал Player One.

По словам представителей Microsoft, рекомендуемая розничная цена на консоли останется прежней. Она составляет 45 590 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S.

Ранее компания Sony подняла цены на игровые консоли PlayStation 5 в России. Теперь они будут стоить 49 990 рублей за стандартную версию и 40 990 рублей за Digital Edition.

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