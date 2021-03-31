Джакарта, , 16:02 — REGNUM Полиция застрелила неизвестного человека, подозреваемого в террористической деятельности, который ворвался в здание главного управления полиции в Джакарте, сообщает Antara.

По данным источника, подозреваемый одетый во все чёрное, был застрелен. Находившиеся рядом с местом происшествия очевидцы, слышали выстрелы из здания полицейского управления.

Официального заявления от главного управления национальной полиции Индонезии не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на штаб-квартиру индонезийской национальной полиции произошло в Джакарте.

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