Москва, , 16:02 — REGNUM Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» может в сезоне 2021/22 вернуться в Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 31 марта заявил журналистам президент лиги Алексей Морозов.

«Торпедо», скорее всего, переместится в Западную конференцию. Но мы это еще проработаем», — сказал Морозов.

Он добавил, что КХЛ будет согласовывать состав конференций и дивизионов, учитывая рейтинг клубов.

Напомним, «Торпедо» выступало в Западной конференции КХЛ в сезоне 2019/20, после чего клуб переместили в Восточную конференцию.