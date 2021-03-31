Волгоград, , 16:02 — REGNUM Разрешение на ввод в эксплуатацию получил новый детский сад в городе Камышине Волгоградской области. Дошкольное учреждение примет 140 воспитанников, сообщили 31 марта в пресс-службе администрации региона.

В двухэтажном здании кроме семи групповых помещений предусмотрены спортивный и музыкальный залы, класс изучения иностранных языков, кабинеты психолога и логопеда, комната природоведения, медицинский блок, пищеблок и прачечная. Посещать сад будут 140 детей, в том числе ясельного возраста. Начинал строить объект один подрядчик, но в связи с низким темпом работ контракт с ним был расторгнут, завершила общестроительные работы другая добросовестная компания.

Детский сад возведён в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2020 году, а рамках реализации программы в регионе возвели девять детских садов на 1305 мест.