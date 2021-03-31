Цхинвал, , 16:05 — REGNUM Современная Грузия с момента образования не включала в себя территорию Южной Осетии. Об этом, как передаёт 31 марта агентство «Рес», заявил полномочный представитель президента Южной Осетии Мурат Джиоев на брифинге в государственном комитете по информации и печати в Цхинвале.

Полпред прокомментировал 52-й раунд Женевских дискуссий по Закавказью, который проходил с 25 по 26 марта. В нём участвовали представители Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России, США, Евросоюза, ООН и ОБСЕ

«Очередной раз мы попытались разъяснить им, что Южная Осетия никакого отношения не имеет к той территории грузинского государства, которая была признана международным сообществом после июня 1992 года», — сказал Джиоев.

Он добавил, что Тбилиси своими действиями исключил Южную Осетию из правового поля Грузии. По словам полпреда, югоосетинская сторона в ходе дальнейших встреч продолжит доказывать, что у Грузии нет прав на территорию Южной Осетии.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и российских миротворцев. В ответ Москва ввела дополнительные силы в регион и принудила Тбилиси к миру. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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