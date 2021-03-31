Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM Использование всеми тюркскими странами алфавита на латинице помогает развитию молодежи. Об этом 31 марта заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на неофициальном саммите Тюркского совета.

«Наряду с гуманитарным и культурным развитием мы можем многому научиться друг у друга», — сказал Назарбаев. Он также призвал развивать совместную торговлю и работать над привлечением инвестиций.

Экс-президент добавил, что участники Тюркского совета должны принять документ, который повлияет на будущее объединения. Назарбаев напомнил, что ранее уже предлагал повысить статус совета до международной организации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Тюркского совета, предложил начать модернизацию тюркской цивилизации.