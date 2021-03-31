Астана, 31 марта, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Использование всеми тюркскими странами алфавита на латинице помогает развитию молодежи. Об этом 31 марта заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на неофициальном саммите Тюркского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Наряду с гуманитарным и культурным развитием мы можем многому научиться друг у друга», — сказал Назарбаев. Он также призвал развивать совместную торговлю и работать над привлечением инвестиций.

Экс-президент добавил, что участники Тюркского совета должны принять документ, который повлияет на будущее объединения. Назарбаев напомнил, что ранее уже предлагал повысить статус совета до международной организации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Тюркского совета, предложил начать модернизацию тюркской цивилизации.