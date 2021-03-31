Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM В Свердловской области разработали учебный комплекс, предназначенный для лучшего обучения детей мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

Комплекс учебно-методических материалов создали в областном Институте развития образования. Разработка «позволяет педагогам выявлять уровень знаний ребёнка по русскому языку и возможные проблемы при освоении общеобразовательных дисциплин», уточнила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Благодаря методикам для детей мигрантов можно определить «оптимальную образовательную траекторию», а также форму психолого-педагогического сопровождения.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин заявил, что детей-мигрантов в российских школах должно быть столько, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде России.

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