Вашингтон, , 15:59 — REGNUM В Сети появилась информация о новой бесплатной подборке игр для подписчиков сервиса PS Plus. Об этом 31 марта сообщает «Игромания».

По предварительной информации, подписчики сервиса получат две игры о зомби: Days Goneи Zombie Army 4: Dead War. Однако представители Sony пока не выпустили официальный анонс.

Напомним, PS Plus — это сервис подписки, доступный обладателям консолей семейства PlayStation. С его помощью геймеры получают доступ к различным онлайн-функциям и эксклюзивным скидкам.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре про Человека-паука появится «реалистичная деформация мышц»