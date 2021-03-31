Вена, , 15:59 — REGNUM Переговоры России и Австрии по вопросу приобретения вакцины коронавирусной инфекции «Спутник V» вошли в финальную стадию. Об 31 марта перед началом встречи с послом РФ в Вене Дмитрием Любинским сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Интенсивные переговоры позади, они прошли хорошо, — цитирует ТАСС австрийского канцлера. — Мы находимся «на последних метрах» в том, что касается закупки «Спутника V».

Напомним, на днях Австрия объявила, что ведёт переговоры с Россией о покупке миллиона доз коронавирусной вакцины «Спутник V». Канцлер Себастьян Курц заявил, что эта покупка позволит вакцинировать 500 тыс. человек.

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Согласно заявлению офиса канцлера, 300 тыс. доз российской вакцины будут доставлены в страну в апреле, еще 500 тыс. дох — в мае и 200 тыс. доз — в начале июня.

«Если Австрия получит миллион дополнительных доз вакцин, мы сможем быстрее вернуться к нормальной жизни, спасти много жизней и рабочих мест», — подчеркнул Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром имени Гамалеи, находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.

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