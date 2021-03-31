Лапландия, 31 марта 2021, 15:57 — REGNUM Закрытие границ оказало существенное негативное влияние на развитие туризма в Лапландии. Об этом, а международной онлайн-сессии «Баренцева/Евроарктического региона против коронавируса» сообщил губернатор провинции Мика Риипи, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он также добавил, что главным уроком пандемии считает необходимость усиления региональных полномочий для введения и отмены ограничительных мероприятий.
По словам Риипи, с начала пандемии коронавируса в Лапландии было зарегистрировано около 700 случаев COVID-19. Среди заболевших были в том числе и туристы. О
Как сообщало ИА REGNUM, в Финляндии с начала пандемии действовали одни из самых жёстких правил для открытия границ в ЕС.