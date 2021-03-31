Лапландия, , 15:57 — REGNUM Закрытие границ оказало существенное негативное влияние на развитие туризма в Лапландии. Об этом, а международной онлайн-сессии «Баренцева/Евроарктического региона против коронавируса» сообщил губернатор провинции Мика Риипи, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Лапландия очень сильно пострадала от пандемии. Для нас огромную роль играет туризм и закрытие границ отразилось на состоянии этой отрасли. Да, вырос внутренний туризм, но ситуацию это не спасет», — отметил он.

Он также добавил, что главным уроком пандемии считает необходимость усиления региональных полномочий для введения и отмены ограничительных мероприятий.

По словам Риипи, с начала пандемии коронавируса в Лапландии было зарегистрировано около 700 случаев COVID-19. Среди заболевших были в том числе и туристы. О

«Ситуация с распространением инфекции остается под контролем. Если говорить о вакцинации, то примерно 18% населения уже получили первый компонент вакцины. Сейчас мы вакцинируем пожилое население и людей, которые входят в группу риска. По предварительному прогнозу, в апреле мы сможем начать вакцинацию людей трудоспособного возраста, а к концу июня все население получит первую дозу вакцины», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Финляндии с начала пандемии действовали одни из самых жёстких правил для открытия границ в ЕС.