Бишкек, , 15:57 — REGNUM В конце марта 2021 года средняя по Киргизии стоимость килограмма пшеничной муки высшего сорта достигла 48 сомов (43 рублей), увеличившись за год на 13,2%. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

При этом наибольший рост цен произошел в селах Покровка — на 40% и Чаек — на 20%.

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Дороже всего мука сейчас продается в городах Ош — 61 сом (54 рубля) за килограмм, Ноокат — 57 сомов (51 рубль) и Балыкчы — 55 сомов (50 рублей).

А минимальные цены на нее зафиксированы в городе Кербене — 40 сомов (36 рублей) за килограмм, в городе Узгене и в селе Чаек — 43 сома (38 рублей).

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