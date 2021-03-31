Москва, 31 марта, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Рубль днем 31 марта укрепляется в парах с иностранными валютами на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

«Доллар торгуется по 75,48 руб. и балансирует в узком коридоре 75,25−76,10 руб., среднесрочный диапазон в пределах 75−77 руб. сохраняется в силе.

Евро стоит 88,59 руб., ушел под нижнюю границу коридора 89−91 руб., но может легко вернуться в комфортные рамки.

При этом «американец» на мировом валютном рынке выглядит более чем стабильно и крепко, его поддерживает ралли в доходности гособлигаций и уверенность инвесторов в новых стимулированиях экономики США.

Для рубля это важный фактор, сдерживающий его укрепление в интересах крупных участников рынка.

Нефть в середине дня в легком минусе, но рубль поддерживается, вероятно, сегодняшними аукционами Минфина по размещению ОФЗ.

Ранее было известно, что ведомство готовит к продаже два выпуска бондов, но деталей по ним все еще нет.

В целом март оказался для рубля не таким уж и стрессовым, у российской валюты пока еще большой запас прочности», — считает эксперт.

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