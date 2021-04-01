Сеул, , 15:54 — REGNUM Представители Южной Кореи и Европейского союза завершили оценку соответствия южнокорейской системы защиты личной информации европейскому Общему регламенту защиты персональных данных (GDPR). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета по защите личной информации.

30 марта глава комитета Южной Кореи по защите личной информации Юн Чжон Ин и Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объявили о подтверждении высокого уровня соответствия южнокорейской системы европейским стандартам.

В связи с этим Южная Корея получает статус, сопоставимый с уровнем государств-членов ЕС.

Известно, что переговоры по проведению оценки южнокорейской системы защиты личной информации начались в январе 2017 года. Однако они дважды приостанавливались из-за отсутствия в Южной Корее профильного надзорного органа.

Члены комитета Южной Кореи по защите личной информации начали свою работу в 2020 году, что позволило возобновить переговоры.

Европейская комиссия намерена принять окончательное решение по результатам оценки в течение нынешнего года.