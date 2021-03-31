Подгорица, , 15:56 — REGNUM Новый проект бюджета Черногории на 2021 предусматривает повышение акцизов алкоголь, газированные напитки, сладости.

Цены на пачку сигарет с 1 июля могут быть выше примерно на 30 евроцентов, литр газированных напитков подорожает на 12 евроцентов, килограмм сладостей на 72 евроцента и алкогольные напитки на 7−15 центов, в зависимости от типа и процентного содержания алкоголя. С 1 июля сотрудники с высокими зарплатами будут платить повышенные налоги. Для применения этих мер необходимо принять поправки к законам об акцизах, доходах физических лиц и обязательных взносах.