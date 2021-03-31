Бербанк, США, , 15:55 — REGNUM Игра Marvel's Spider-Man: Miles Morales получит функцию «реалистичной деформации мышц». Об этом 30 марта сообщалось на странице студии Insomniac Games в Twitter.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1376912319855296512

Функция будет реализована только в версии игры для консоли PlayStation 5. С её помощью мышцы главного героя будут выглядеть более реалистично во время движения.

Напомним, что Marvel's Spider-Man: Miles Morales — это приключенческий экшен, разработанный американской студией Insomniac Games. Его релиз состоялся в ноябре 2020 года.

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