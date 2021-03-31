Ярославль, , 15:55 — REGNUM В Ярославле суды встали на сторону жителя города в делах о незаконном преследовании по соблюдению санитарных норм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал юрист Александр Ликвидов.

Молоток судьи Pixabay.com

В июне 2020 года на жителя города Андрея Броя был составлен административный протокол за нахождение в общественном месте без маски. Однако в августе того же года Ярославский районный суд прекратил дело в отношении мужчины в связи с отсутствием состава правонарушения.

В таком случае уже сам гражданин имеет право выставить претензии государству. Ярославец обратился с иском к УМВД с требованием компенсации за незаконное преследование.

«Дзержинским районным судом г. Ярославля, постановлено взыскать с МВД в пользу истца в счет убытков расходы на оплату услуг юриста и судебных расходов на сумму 15 450 рублей, причиненных незаконным административным преследованием», — сообщил Александр Ликвидов.

Также Александр Ликвидов рассказал, что 30 марта аналогичный иск суд удовлетворил и против Роспотребнадзора, обязав выплатить тому же истцу 24 180 рублей. Ярославца пытались привлечь к ответственности за нарушение социальной дистанции в апреле 2020 года. Дело также было прекращено.