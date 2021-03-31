Москва, , 15:56 — REGNUM В компании «Сбер» открыта вакансия парфюмера/эвалюатора. Объявление для соискателей было опубликовано на сайте для поиска сотрудников HeadHunter.

«Мы ищем креативного парфюмера или эвалюатора для разработки и запуска в производство аромата ключевого продукта Сбера», — говорится в тексте вакансии. Соискатель подойдёт компании, если будет готов «развивать линейку СберАромат и запускать ароматы для сервисов всей экосистемы (парфюмерные композиции, посвящённые банковскому делу, кино, музыке, еде, умным гаджетам и т.п.)».

ИА REGNUM напоминает, что группа компаний Сбербанк в 2020 году объявила о ребрендинге и сменила логотип, убрав слово «банк» из названия. Экосистема «Сбер» теперь состоит из ряда компаний, сервисов и приложений.

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