Москва, , 15:55 — REGNUM Генеральная прокуратура России выдала властям Польши гражданина Камеруна, который находился в розыске более десяти лет по обвинению в хищении свыше €100 тыс. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой РФ рассмотрен запрос министерства юстиции Республики Польша о выдаче гражданина Камеруна Нане Гильберта для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данное решение вступило в законную силу и Федеральной службе исполнения наказаний дано поручение передать польской стороне данное лицо.

«Сегодня в сопровождении спецконвоя Гильберт отправлен в Польшу», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время экстрадиционной проверки было установлено, что прокуратура в польском Гарволине ведет уголовное дело против Гильберта, которого обвиняют в хищении обманом у семьи более зимой 2007 год €101 тыс. Польский суд арестовал африканца, однако он скрылся.

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