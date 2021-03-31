Калуга, 31 марта 2021, 15:58 — REGNUM Техника Калужской машинно-технологической станции готова к началу весенне-полевых работ, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова.

Смотр готовности техники Калужской МТС.
Смотр готовности техники Калужской МТС.
Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Для проведения сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки в регионе сформированы шесть отрядов, которые будут работать в двухсменном режиме. Утвержденные профильным министерством расценки на проведение весенне-полевых работ и расчистку полей от деревьев и кустарников увеличились за год в среднем на 4,3%. Ежегодно парк техники пополняется современными машинами, которые позволяют внедрять новые технологии обработки земли.

Сегодня на балансе предприятия числятся 56 тракторов, в том числе энергоемких, с плугами, дискаторами, сеялками и культиваторами, 45 автомобилей. В настоящее время заявки на вспашку 6 410 га подали 18 районов области. Специалисты МТС также будут проводить дискование и культивацию почвы, посевные работы. В числе важнейших направлений — возвращение земель в сельхозяйственный оборот. В планах 2021 года — увеличение посевных площадей на 10−15%. На эти цели из бюджетов различного уровня выделено порядка 76 млн рублей. В ближайшее время техника выйдет в поля.

«В прошлом году впервые физический объем экспорта калужской сельхозпродукции превысил импорт. Это говорит о высоком потенциале нашего региона. У меня нет сомнений в том, что МТС внесет свою лепту в дальнейшую реализацию наших амбициозных планов», — сказал Леонид Громов.

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