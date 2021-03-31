Калуга, , 15:58 — REGNUM Техника Калужской машинно-технологической станции готова к началу весенне-полевых работ, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова.

Смотр готовности техники Калужской МТС. Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Для проведения сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки в регионе сформированы шесть отрядов, которые будут работать в двухсменном режиме. Утвержденные профильным министерством расценки на проведение весенне-полевых работ и расчистку полей от деревьев и кустарников увеличились за год в среднем на 4,3%. Ежегодно парк техники пополняется современными машинами, которые позволяют внедрять новые технологии обработки земли.

Сегодня на балансе предприятия числятся 56 тракторов, в том числе энергоемких, с плугами, дискаторами, сеялками и культиваторами, 45 автомобилей. В настоящее время заявки на вспашку 6 410 га подали 18 районов области. Специалисты МТС также будут проводить дискование и культивацию почвы, посевные работы. В числе важнейших направлений — возвращение земель в сельхозяйственный оборот. В планах 2021 года — увеличение посевных площадей на 10−15%. На эти цели из бюджетов различного уровня выделено порядка 76 млн рублей. В ближайшее время техника выйдет в поля.

«В прошлом году впервые физический объем экспорта калужской сельхозпродукции превысил импорт. Это говорит о высоком потенциале нашего региона. У меня нет сомнений в том, что МТС внесет свою лепту в дальнейшую реализацию наших амбициозных планов», — сказал Леонид Громов.

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