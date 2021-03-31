Лос-Анджелес, США, , 15:51 — REGNUM Американский кинорежиссёр Дэвид Эйр рассказал о работе над оригинальной версией кинокомикса «Отряд самоубийц». Об этом 30 марта сообщило издание Entertainment Weekly.

По словам Эйра, он снял «проникновенную драму, а её попытались превратить в «Дэдпула». После успеха «Лиги справедливости Зака Снайдера» режиссёр надеется, что оригинальная версия его картины тоже сможет увидеть свет.

Напомним, что премьера кинокомикса «Отряд самоубийц» состоялась в 2016 году. Фильм получил преимущественно негативные отзывы от критиков и зрителей.

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