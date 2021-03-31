Москва, , 15:50 — REGNUM Предпринимать меры для улучшения экономической ситуации в России начали большинство граждан (74%). В 2019 году их число было меньше — 65%, приводит данные ИХ «Ромир».

Почти половина опрошенных (45%) выбрасывает использованные батарейки в специальные мусорные контейнеры (в 2019 году — 13%). Отдают старую одежду и обувь в благотворительные организации или сдают в магазины 38% (в 2019-м — 13%).

Не берут в магазинах пластиковые пакеты 18% (в 2019-м — 5%), продукты в упаковке Тетрапак — 7% (в 2019-м — 3%), товары в пластиковой упаковке 4%. Ничего не предпринимают для улучшения экологии 26% респондентов.

Опрошены в марте 2021 года 1500 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, поддерживают инициативу раздельного сбора мусора подавляющее числи жителей России (88%). Не разделяют данную идею 12%

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