Липецк, , 15:47 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с руководителем Роспатриотцентра Наталией Мандровой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, они обсудили перспективы сотрудничества в области молодёжной политики, в частности, в реализации на территории региона Всероссийского проекта «Большая перемена», который стартовал 26 марта.

«Большая перемена» — это конкурс, где критериями оценки являются качества, которые пригодятся детям для успешного саморазвития и достижения успехов в современном мире. В 2021 году победители могут выиграть до миллиона рублей, которые вложат в своё образование.

В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более миллиона школьников. Липецкую область представляли 16 человек. Из них победителями стали один девятиклассник и четыре одиннадцатиклассника. Также в число лучших на конкурсе вошла липецкая гимназия № 19 имени Н. З. Поповичевой. Школа получила финансовую поддержку в размере двух миллионов рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В новом сезоне кроме старшеклассников участвуют ученики пятых-седьмых классов и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Присоединиться к проекту можно до 1 июня. Добавились новые направления, посвящённые развитию образовательных технологий, молодёжному предпринимательству и патриотическому воспитанию.

Игорь Артамонов отметил важность и актуальность конкурса. Он подчеркнул, что Липецкая область заинтересована в подобных проектах и готова стать площадкой для новых перспективных и прогрессивных образовательных идей.

«Важно, что участие в проекте доступно любому школьнику, даже из самой маленькой школы. В сельской местности очень много талантливых детей. Уверен — они обязательно проявят себя, а мы поддержим их идеи», — заявил Артамонов.