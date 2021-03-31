Киев, , 15:50 — REGNUM В столице Украины объявлен жёсткий карантин. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 31 марта во время брифинга.

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Ограничения вводятся с 5 апреля и продлятся минимум до 16 апреля.

По словам Кличко, весь общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры, предприятия должны перейти на удалённый режим работы или отпустить своих сотрудников в отпуск. Не будут работать школы и детские сады, а заведения общепита должны обслуживать посетителей только «на вынос» или через доставку.

Кличко призвал правоохранительные органы контролировать соблюдение карантинных ограничений.

Напомним, ранее в Одессе отменили ежегодный фестиваль «Юморина-2021», а в Киеве с 1 по 12 апреля запретили проводить продуктовые ярмарки.

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