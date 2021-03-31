Москва, , 15:46 — REGNUM Проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге утверждено с заполняемостью трибун в 50%. Об этом 31 марта сообщил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

«Оргкомитет поддержал применение базового сценария, заключающегося в допуске 50% зрителей на стадион», — сказал Сорокин.

Он отметил, что такое решение утверждено совместно с властями Санкт-Петербурга. Теперь до 7 апреля необходимо отправить соответствующее уведомление в Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Он добавил, что 9 апреля УЕФА должен вынести решение и, скорее всего, подтвердит его.

По словам Сорокина, не предполагается, что УЕФА сможет скорректировать предельные величины, поскольку это является прерогативой принимающего города.

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