Рим, , 15:51 — REGNUM Ситуация с задержанием в Италии сотрудника российского военного атташата — это «крайне серьёзный враждебный акт». Об этом глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил 31 марта на совместном заседании комиссии по иностранным делам Сената и палаты депутатов.

«Речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьёзности, поэтому мы немедленно приняли необходимые меры», — подчеркнул Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании итальянскими правоохранителями офицера ВС РФ с аккредитацией при посольстве в Риме и капитана ВМС Италии. Предполагается, что в ходе тайной встречи итальянец передал российскому офицеру секретные документы за вознаграждение.

Ди Майо передал послу России Сергею Разову протест итальянского правительства и проинформировал, что страна высылает двух российских дипломатов.

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