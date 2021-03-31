Саранск, , 15:46 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела по чч.1,2 ст.290 УК РФ («Получение взяток») в отношении бывшего директора ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж». С утвержденным прокурором обвинением дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в августе 2020 года женщина несколько раз получила взятки от жителей республики за поступление на учебу выпускников 9-х и 11-х классов. При зачислении на бюджетное место сумма взятки составляла 45−50 тыс. рублей, на платное — от 15 до 40 тыс. рублей. Всего сумма взяток составила 245 тыс. рублей.

Женщина свою вину в совершении преступлений не признали. Несмотря на это, следствием собран значительный объем материала, изобличающих ее в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Дагестане расследовали уголовное дело о взятке в отношении заместителя директора и помощника руководителя Каспийского медицинского колледжа. Следствие установило, что в августе 2020 помощник директора колледжа за взятку в размере 40 тыс. рублей обещал помочь местной жительнице в устройстве на учебу её дочери. Заместитель директора колледжа при этих незаконных действиях оказывала помощь злоумышленнику.

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