Подгорица, , 15:45 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич представил пять приоритетных направлений бюджета страны на 2021 год: от верховенства закона до цифровой трансформации. Из-за смены власти в Черногории пока не приняли бюджет, правительство только утвердило его положения.

В итоге были приняты Рабочая программа правительства Черногории на 2021 год и Программа присоединения Черногории к Европейскому союзу до 2023 года.

Кривокапич заявил, что рабочая программа была составлена в соответствии с совершенно другой методологией и что они решили выделить пять приоритетных областей, а шестая связана с усилиями по превращению Черногории в следующего члена ЕС.

Первая приоритетная область — это верховенство закона и общество равных возможностей.

Второк приоритетное направление — это надежные финансы и экономическое развитие.

«Это правительство встало на путь восстановления финансов и улучшения экономического развития, которое до сих пор опиралось в основном только на одну область — туризм», — отметил Кривокапич.

Третья область, как сказал Кривокапич, — это здоровье и здоровая окружающая среда, а четвертая — образование.

Пятое приоритетное направление — цифровая трансформация.

Дефицит бюджета составит 3%.