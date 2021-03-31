Москва, , 15:45 — REGNUM Россия, являясь одной из ведущих экономик мира, не может быть не вовлечена в систему глобального рынка капитала и межгосударственного кредитования, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«В этом смысле присутствие нашей страны в списке крупнейших кредиторов развивающихся стран свидетельствует о значимой роли России в структуре мировой макроэкономической интеграции.

При всей условности и недостаточной достоверности данных, предоставленных Всемирным банком, опубликованная информация (если отбросить должников, оставшихся еще со времен СССР) не противоречит объективной картине сложившихся внешнеэкономических связей нашего государства.

Так, Белоруссия, помимо того, что исторически является постоянным экономическим партнером России, в 2020 году вышла на общее третье место среди торговых контрагентов нашей страны, уступив лишь Китаю и Германии.

Разумеется, произошло это на фоне общего снижения товарооборота в мире как следствия сложной эпидемиологической ситуации.

Однако именно экономическим контактам с нашим непосредственным соседом пандемия нанесла наименьший урон. Долг же Белоруссии отражает лишь очевидную зависимость нашего соседа от более мощной российской экономики.

Собственно говоря, значительная часть кредиторской задолженности стран третьего мира перед нашим государством носит операционный характер и связана с осуществлением совместных проектов на территории этих стран. Например, в Венесуэле — это разработка нефти, в Бангладеш — строительство АЭС.

По мере восстановления международных связей после пандемии и расширения сотрудничества России с другими государствами, прежде всего, в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭС), Международной организации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), география должников нашего государства будет расширяться.

Это будет происходить на базе развития торговых контактов и осуществления совместных проектов при возрастающей роли России в качестве кредитора, что лишь отражает ключевую роль нашей страны в региональных интеграционных процессах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 30 стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам к концу 2019 года. Такие данные 30 марта опубликовал Всемирный банк в отчёте о международной задолженности.

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