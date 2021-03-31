Берлин, , 15:49 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит свой самый большой кроссовер Talagon 19 апреля 2021 года на международной автомобильной выставке в Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель оснастил внедорожник девятью подушками безопасности, антиблокировочной системой, климат-контролем на три зоны, опцией предотвращающей столкновения и многими другими полезными помощниками.

Внешний вид Talagon выполнен в духе концепт-кара Volkswagen SMV, показанного два года назад. Длина будущей новинки равна 5152 мм, а размер колёсная базы — 2980 мм.

Под капотом Talagon функционирует двухлитровый турбированный мотор производительностью 186 либо 220 л. с. Самая продвинутая версия кроссовера будет иметь 2,5-литровую V-образную турбированную «шестерку» максимальной мощностью 295 «лошадей». Все движки агрегатируются с преселективной роботизированной трансмиссией DSG7.

Ранее компания Volkswagen прекратила продажи среднеразмерного пикапа Amarok на российском авторынке из-за остановки его производства в Европе. Это сделано с целью освобождения мощностей завода, где собиралась модель, под выпуск таких автомобилей, как Transporter T7, ID Buzz и ID Cargo.

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