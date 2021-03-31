Варшава, , 15:44 — REGNUM Глава Белоруссии Александр Лукашенко стремится к эскалации конфликта с Польшей, чтобы отвлечь внимание от вопросов внутренней политики. Об этом заявил 31 марта в эфире Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский Вел Сенк.

«Режим Лукашенко в Белоруссии стремительно теряет общественную поддержку и пытается удержаться у власти любой ценой. Поэтому в Минске сейчас хватаются за любую возможность, чтобы обвинить во всех своих ошибках Польшу, а вместе с ней и поляков, проживающих в Белоруссии», — заявил дипломат.

Шимон Шинковский Вел Сенк также сообщил, что в настоящее время Варшава проводит дипломатическую работу, чтобы вопросы ареста активистов польской диаспоры в Белоруссии решались на уровне международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

25 марта сообщили о задержании в рамках этого же уголовного дела еще одного активиста Союза поляков Белоруссии — Анджея Почобута. Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой.