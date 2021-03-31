Ирвайн, США, , 15:44 — REGNUM Крупное обновление Chains of Domination для игры World of Warcraft: Shadowlands можно будет протестировать уже в апреле 2021 года. Об этом 31 марта сообщает портал PCGamesN.

Разработчики проекта заявили, что Chains of Domination выйдет «примерно через две недели». В течение ограниченного времени обновление будет доступно только на тестовом сервере World of Warcraft.

Напомним, что World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная американской компанией Blizzard Entertainment. Актуальным аддоном (дополнением) для неё является Shadowlands, релиз которого состоялся в 2020 году.

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