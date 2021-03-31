Анкара, , 15:48 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган собирается по окончании месяца рамадан (месяц поста в исламе — ред.) посетить город Шуша, который перешел под контроль Азербайджана после военных действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Он заявил об этом 31 марта во время выступления на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), проходящем в формате онлайн.

«Мы рассчитываем, что после рамадана в самое ближайшее время мы посетим Шушу, где сможем испытать новое чувство праздника», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган добавил, что считает важным то, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Азербайджан в вопросах защиты и «возрождения тюркских памятников» в Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая леди Турции Эмине Эрдоган с большим энтузиазмом восприняла сувениры в виде батика и этнической сумки от посла Индонезии в Турции Лалу Мухаммада Икбала.