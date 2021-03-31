Тюмень, , 15:41 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор «был удивлён по-настоящему, когда услышал, как директор комбината школьного питания разговаривает с журналистом». Об этом он написал в своих аккаунтах в социальных сетях.

Комбинат школьного питания «Центральный» подчиняется горадминистрации Тюмени. Многие родители тюменских школьников жалуются на дорогие и невкусные школьные обеды «от города», и считают, что выкидывают деньги на ветер, оплачивая питание чад в учебных учреждениях. На вопросы журналиста портала 72.ru о школьном питании, директор Ольга Гирилюк ответила в хамской манере.

«Вы взяточница, вы берёте деньги. А еще, конечно, у вас внешность не очень красивая. Поэтому я понимаю, что такие долбанутые не должны быть в этой сфере. Давайте, удачи вам», — пояснила директор комбината питания журналистке свой отказ давать интервью.

Глава региона Александр Моор признался, что его уже трудно чем-то удивить, но Ольге Гирилюк это удалось.

«Да даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь, что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие решения», — отметил глава региона.